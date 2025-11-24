Экс-сотрудник МЧС в Дзержинске пойдет под суд по обвинению в получении взятки

Бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС по городу Дзержинску пойдет под суд по обвинению в получении взятки (ч. 3 ст. 290) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года начальник отдела получил 100 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации. За это был перенесен срок исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Как писал «Ъ-Приволжье», по данному эпизоду также проходил начальник пожарно-спасательного отряда, в отношении него было возбуждено дело о посредничестве при передаче взятки.

Второй эпизод начальника отдела надзорной деятельности связан с незаконным отказом в возбуждении дела после происшествия на территории Дзержинского участкового лесничества в июне 2025 года, уточнили в прокуратуре региона. Как полагает следствие, фигурант дал старшему инспектору отдела указание составить протокол осмотра места происшествия без выезда на место. На основании ложного протокола было принято отказное процессуальное решение.

В отношении старшего инспектора также расследуется уголовное дело — о служебном подлоге. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурору.

Галина Шамберина