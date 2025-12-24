Обвиняемая в подложном протоколе о пожаре в дзержинском лесу пойдет под суд

Инспектор МЧС предстанет перед судом в Дзержинске Нижегородской области по обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Рассмотрение дела назначено на 25 декабря, сообщается на сайте городского суда.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2025 года она составила фиктивный протокол осмотра участка Дзержинского лесничества, где произошел пожар. Обвиняемая внесла в него сведения о том, что найдено битое стекло, которое и стало причиной возгорания. На основании этого было вынесено отказное решение о возбуждении дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», по данному эпизоду также судят бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС по Дзержинску. Как полагает следствие, именно он дал указание инспектору составить такой протокол. Помимо этого, ему инкриминируют получение взятки.

Галина Шамберина