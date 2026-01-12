МИД России призвал международные организации осудить атаку дронов на Воронеж

В Министерстве иностранных дел России назвали массированную атаку беспилотников ВСУ на Воронеж 10 января терактом и призвали международные организации осудить ее. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, организаторы и исполнители нападения понесут наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мария Захарова

В МИДе уверены, что в качестве целей атаки целенаправленно «было выбрано максимальное число гражданских объектов». Так украинские власти стремятся «выместить злобу на мирных жителях российских регионов», заявила госпожа Захарова.

Одна из самых серьезных атак по Воронежу произошла поздним вечером 10 января. Всего ранения получили четыре человека. В реанимации скончалась одна из пострадавших, учитель русского языка и литературы в школе №84 Дина Дубинина. Двоих раненых после оказания медпомощи отпустили домой, еще одна пострадавшая находится в больнице. Разрушения в результате атаки получили более 20 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

Алина Морозова