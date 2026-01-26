Посол России оценил возможность возвращения Мадуро в Венесуэлу
Вывезенный в США президент Венесуэлы Николас Мадуро может однажды вернуться в республику. Такое мнение выразил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.
Фото: МИД РФ
«Мне кажется, что это возможно... Когда-то что-то произойдет. Безусловно. Постоянной ситуации в этом плане не бывает, политика динамична»,— сказал господин Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам посла, народ Венесуэлы верит в то, что справедливость в стране восторжествует и глава государства вернется. «А откуда она (справедливость.— “Ъ”) придет — из решений американского правосудия, политического решения, решения свыше - это уже форма»,— пояснил Сергей Мелик-Багдасаров.
В ночь на 3 января американский спецназ похитил в Венесуэле Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена Делси Родригес.
Подробнее о жизни республики после захвата президента — в материале «Ъ» «Город без Мадуро».