Умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

Заслуженный спасатель России, один из основателей отряда «Центроспас» Андрей Легошин умер в возрасте 63 лет. О его смерти ТАСС сообщили в окружении господина Легошина. Это также подтвердили РЕН ТВ в пресс-службе МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Легошин

Фото: Федор Савинцев / ИТАР-ТАСС Андрей Легошин

Фото: Федор Савинцев / ИТАР-ТАСС

Андрей Легошин родился 18 марта 1962 года в городе Железнодорожный. Он был одним из первых внештатных спасателей в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Совета министров СССР. Господин Легошин работал в составе спасательной службы Союза обществ Красного Креста. В 1992 году он вошел в первый профессиональный спасательный отряд «Центроспас», а с 1993 – 2003 годы возглавил его.

В 2005 году господин Легошин получил звание заслуженного спасателя России. Он был награжден двумя орденами Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».