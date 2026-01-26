Налоговики хотят обанкротить липецкое «СУ 1» из-за долга в 130 млн рублей

В Арбитражном суде Липецкой области приняли к производству заявление регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) о признании банкротом ООО «СУ 1» Мраза Мстояна. У компании скопилась задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в общем объеме 130 млн руб. Из этой суммы 70,5 млн руб. приходится на основной долг, 32 млн — пени, а 27,5 млн — штрафы, уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, зарегистрированное в Липецке ООО «СУ 1» действует с мая 2018 года и специализируется на производстве электромонтажных работ. Директором и владельцем 100% доли является Мраз Мстоян. В 2023 году выручка компании составила 235 млн руб., а чистая прибыль — 11 млн руб. Финпоказатели за 2024 год не раскрывались В макрорегионе фирма известна неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время ООО «СУ 1» выступает ответчиком в пяти арбитражных делах на 17 млн руб. В отношении компании открыто 366 исполнительных производств на общую сумму 183 млн руб.

По данным из арбитражной картотеки, заявление УФНС поступило 26 декабря. Вначале суд оставил его без движения в связи с нарушениями требований подачи. Однако 19 января иску был дан ход. Следующее заседание по делу назначено на 18 февраля.

В феврале 2025-го «Ъ-Черноземье» писал, что владелец «СУ 1» Мраз Мстоян стал фигурантом уголовного дела о хищении 7,5 млн руб. при выполнении госконтракта на благоустройство и ремонт сквера в Мичуринске Тамбовской области. По версии следствия, подрядчик использовал более дешевую тротуарную плитку, не соответствовавшую технической документации.

Денис Данилов