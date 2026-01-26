Reuters: Трамп изменил планы по Гренландии из-за возможной угрозы импичмента

Администрация США передумала захватывать Гренландию из-за угрозы объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, напряжение вокруг Гренландии усилилось после интервью замглавы администрации президента Стивена Миллера телеканалу CNN 5 января. На прямой вопрос о возможности силового захвата острова господин Миллер конкретно не ответил. После этого, сообщает Reuters, сам Дональд Трамп и члены его администрации начали чаще говорить о применении силы в отношении Гренландии.

Представители обеих партий в США также выразили опасения, что господин Трамп может без согласования с Конгрессом провести в Гренландии аналогичную Венесуэле военную операцию. Позицией по этому поводу законодатели поделились с госсекретарем Марко Рубио и другими чиновниками Белого дома. Республиканцы, уточняет Reuters, предупредили администрацию Дональда Трампа о том, что в случае военного вторжения США в Гренландию могут объявить ему импичмент.

Американский президент неоднократно говорил, что Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности. В противном случае, пояснял Дональд Трамп, остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте господин Трамп договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашали. По данным Axios, соглашение позволит США усилить военное присутствие на острове. Кроме того, Штаты могут получить привилегии при добыче полезных ископаемых в Гренландии.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».