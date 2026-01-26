Число жертв снежной бури в США выросло до девяти

По меньшей мере девять человек погибли из-за последствий сильной снежной бури в США, сообщили NBC со ссылкой на местные власти. Случаи гибели зафиксированы в Техасе, Теннесси, Луизиане, Канзасе и Массачусетсе. Ранее сообщалось о семи жертвах.

Один из последних инцидентов произошел в городе Фриско в Техасе. По данным полиции, две 16-летние девушки катались на санях, которые тянул автомобиль Jeep Wrangler под управлением подростка того же возраста. Сани столкнулись с бордюром и деревом. Одна из пострадавших умерла в больнице, состояние второй оценивается как критическое.

Предупреждения о снежных бурях действуют на большей части востока США, где проживают около 118 млн человек. Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что из-за мощного зимнего шторма были отменены свыше 11 тыс. авиарейсов, еще около 17 тыс. вылетов задержали. Метеорологи прогнозируют сохранение интенсивных снегопадов еще несколько дней.