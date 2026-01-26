CNN: как минимум семь человек погибли в США во время снежной бури

В США из-за шторма, который сопровождается снегопадами и морозами, погибли как минимум семь человек, пишет CNN. Более миллиона абонентов остались без электричества. Режим ЧС объявлен в 24 штатах.

Шторм затронул восточные и южные штаты США. В Теннеси без света остались 330 тыс. человек, в Миссисипи — более 160 тыс., в Луизиане — около 135 тыс. Власти страны пояснили, что причиной отключений стало оледенение линий электропередачи.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал жителей оставаться дома из-за продолжающегося снегопада. В разных районах города выпало до 23 см снега.

За два дня в США отменено более 17 тыс. авиарейсов. Международные аэропорты Ла-Гуардия в Нью-Йорке и Лихай-Вэлли в штате Пенсильвания приостановили работу.