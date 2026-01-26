Фигуранты дела Merlion получили до 19 лет лишения свободы

235-й гарнизонный военный суд вынес приговоры по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion и взятках за прекращение расследования. Шестеро фигурантов получили сроки от 14 до 19 лет лишения свободы. Также они обязаны возместить 15 млн руб. по гражданскому иску потерпевших.

Бывшему руководителю СКР по СЗАО Сергею Ромодановскому назначено 19 лет колонии строгого режима. Экс-главе Хорошевского отдела столичного СКР Рустаму Юсупову дали 18 лет колонии строгого режима. Он оштрафован на 109,9 млн руб. и лишен звания майора юстиции с запретом занимать должности на госслужбе в течение 10 лет. Следователь Андрей Жирютин приговорен к 17 годам колонии строгого режима с лишением звания «полковник юстиции», бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев — к 16 годам трем месяцам, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов — к 16 годам (оба лишены звания «подполковник запаса»), адвокат Вадим Лялин — к 14 годам.

Сторона обвинения запрашивала для фигурантов сроки от 16 до 25 лет лишения свободы. В зависимости от роли в преступлениях им вменяют получение взяток (ст. 290 УК), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК), незаконное возбуждение уголовных дел (ст. 299 УК), незаконное заключение и содержание под стражей (ст. 301 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), заведомо ложные показания (ст. 307 УК), организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК).

Процесс проходил в закрытом от СМИ режиме. Защита настаивала на оправдании обвиняемых. Адвокаты пояснили «Ъ», что ответственность фигурантов дела не подтверждена, а запрошенные сроки наказания юридически не обоснованы.

Подробности — в материале «Ъ» «Для следствия запросили посадки».