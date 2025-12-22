Обвиняемым в фальсификации в отношении руководства Merlion грозит до 25 лет

235-й гарнизонный военный суд рассматривает дело о фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion и взятках за прекращение расследования. Как выяснил «Ъ», двум обвиняемым — бывшим руководителям СУ СКР по СЗАО Сергею Ромодановскому и Хорошевского отдела Рустаму Юсупову — грозит по 25 лет колонии строгого режима с лишением специальных званий и наград.

Следователю Андрею Жирютину военная прокуратура запросила 20 лет лишения свободы, а сотруднику службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павлу Крылову и бывшему оперуполномоченному службы экономической безопасности ФСБ Александру Бибишеву — по 18 лет. Самое мягкое наказание — 16 лет — может получить адвокат Вадим Лялин.

В зависимости от роли в преступлениях фигурантам вменяют получение взяток (ст. 290 УК), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК), незаконное возбуждение уголовных дел (ст. 299 УК), незаконное заключение и содержание под стражей (ст. 301 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), заведомо ложные показания (ст. 307 УК), организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК).

При этом защита настаивает на полном оправдании обвиняемых. Адвокаты пояснили «Ъ», что их ответственность не подтверждена материалами дела, а запрошенные сроки наказания юридически не обоснованы.

