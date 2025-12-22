Для следствия запросили посадки

Как стало известно “Ъ”, от 16 до 25 лет заключения грозит шести фигурантам уголовного дела о фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов, а также взяток за прекращение расследования. Самые большие сроки гособвинение запросило для бывших начальника следственного управления СКР по Северо-Западному административному округу (СЗАО) по Москве Сергея Ромодановского (сына экс-главы ФМС генерал-полковника Константина Ромодановского) и его подчиненного Рустама Юсупова, возглавлявшего Хорошевский межрайонный следственный отдел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в 235-м гарнизонном военном суде вступил в завершающую стадию процесс, по которому слушания проходят с мая этого года. На скамье подсудимых находятся бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и Московской области Павел Крылов, бывшие руководители СУ СКР по СЗАО Сергей Ромодановский и Хорошевского отдела Рустам Юсупов, следователь Андрей Жирютин, а также адвокат Вадим Лялин. В зависимости от роли каждого в совершенных преступлениях в ГСУ СКР им инкриминируют получение взяток (ст. 290 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконное возбуждение уголовных дел (ст. 299 УК РФ), незаконное заключение и содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), заведомо ложные показания (ст. 307 УК РФ), организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). Само рассмотрение дела военным, а не судов общей юрисдикции обусловлено наличием среди обвиняемых контрразведчиков, имеющих статус военнослужащих.

В прошедших прениях сторон, по данным “Ъ”, представители военной прокуратуры попросили судью Андрея Толкаченко признать всех подсудимых виновными.

Самые большие сроки — по 25 лет колонии строгого режима с лишением специальных званий и наград в качестве дополнительного наказания для Сергея Ромодановского и Рустама Юсупова. Андрей Жирютин должен провести в местах лишения свободы, по мнению прокурора, 20 лет, а Павел Крылов и Александр Бибишев — по 18. Самое «мягкое» наказание в 16 лет запрошено для адвоката Лялина.

Представители защиты обвиняемых заявили “Ъ”, что, в свою очередь, настаивают на полном оправдании фигурантов дела. Адвокаты настаивают, что их вина не подтверждается материалами дела и даже сами запрошенные сроки наказания являются юридически необоснованными. По их словам, практически все вменяемые в вину подзащитным статьи УК имеют приставки «покушение на совершение преступления» (ст. 30 УК РФ), а потому за них нельзя требовать более двух третей от предусмотренного Уголовным кодексом максимального наказания. Как ожидается, решение по делу будет вынесено Андреем Толкаченко уже после новогодних каникул.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, фигуранты уголовного дела, по версии СКР, инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина.

Злоумышленники решили инкриминировать бизнесменам и «безопаснику» покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.

Возбуждением уголовного дела занялись следователи СКР. Они добились ареста предпринимателей, а через их адвоката Вадима Лялина запросили за освобождение 15 млрд руб. Другим защитникам попавших за решетку бизнесменов, однако, удалось добиться передачи дела в центральный аппарат СКР, где, разобравшись с ним, прежних фигурантов освободили, а новых, в том числе из следственных органов, задержали.

Отметим, ранее были осуждены другие фигуранты этого расследования — полковник юстиции Александр Киреев из центрального аппарата СКР, занимавшийся внутренними проверками, и его сообщник Денис Николаев. Они получили 20 и 19 лет колонии соответственно.

Кроме того, на два с половиной года был осужден ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, по ложным показаниям которого было инициировано уголовное преследование совладельцев Merlion, и на 22 года — господин Симоненко, рассчитывавший на крупные отступные после увольнения. Он также давал ложные показания на совладельцев Merlion.

В ходе расследования сотрудники ГСУ СКР и ФСБ вышли на ООО «Комплексная правовая защита», учредителем которого является Кирилл Качур (признан иноагентом), один из предполагаемых организаторов аферы, а гендиректором — Василий Пашкевич. Оба ранее работали в следственном управлении СКР по городу Одинцово Московской области. Василий Пашкевич вместе с ранее судимым решальщиком Олегом Покровским участвовал в другой афере — мошенническом вымогательстве денег у владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили. Олега Покровского в июне 2022 года Хамовнический суд столицы по этому делу приговорил к пяти годам колонии. Признанный иноагентом Качур и Пашкевич уехали, по некоторым данным, в ОАЭ.

Сергей Сергеев