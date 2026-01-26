Долги абонентов омского водоканала выросли за год на 218 млн рублей

Долги потребителей холодной воды и услуги водоотведения перед «Росводоканал Омск» в течение 2025 года выросли на 218 млн руб. — до 1,35 млрд руб. Данные привела пресс-служба компании.

«Основной прирост задолженности произошел из-за снижения платежей со стороны теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, коммерческих предприятий и населения»,— отмечается в сообщении.

Крупнейшими должниками водоканала из числа юрлиц названы АО «Тепловая компания» (123 млн руб.) и СКБУ Омского района (114 млн руб.). Задолженность населения с 1 января 2025 года по 1 января 2026-го увеличилась на 52 млн руб. до 706 млн руб.

Валерий Лавский