В центре Санкт-Петербурга ограничили движение транспорта

В Санкт-Петербурге ввели ограничения на движение транспорта в районе Исаакиевского собора, на Дворцовой набережной и на Дворцовом мосту.

На дорогах установлены временные ограждения, периметр охраняет полиция, передает «Фонтанка». Перекрыты все входы на Дворцовую площадь. Также в культурной столице были зафиксированы перебои с интернетом.

Сегодня в Санкт-Петербург прилетит президент РФ Владимир Путин. В Зимнем дворце у него запланирована встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Также президент проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.