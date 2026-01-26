В Рыбинске назначен замглавы по экономике и финансам

Заместителем главы Рыбинска по экономике и финансам назначен Евгений Морозов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Евгений Морозов — уроженец Рыбинска, работает в администрации города с 2004 года. Ранее работал в департаменте финансов, контрольно-ревизионном отделе и управлении экономического развития. Господин Рудаков отметил, что у специалиста есть большой опыт в организационной работе, управлении финансами и экономическом прогнозировании.

«Любит родной Рыбинск. Готов трудиться на развитие города. Представил нового зама коллегам. Пожелал плодотворной и успешной работы»,— написал Дмитрий Рудаков.