Экс-главе удмуртского онкодиспансера продлили арест на два месяца

Устиновский райсуд Ижевска оставил в СИЗО 49-летнего бывшего главврача удмуртского онкологического диспансера Виктора Заварзина, что обвиняется в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Он будет находиться под арестом до 23 марта, сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики.

Суд над Заварзиным, 10.11.2025

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Суд над Заварзиным, 10.11.2025

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Виктор Заварзин до ареста работал главврачом онкодиспансера три года. 28 мая 2025 года его задержали по подозрению во взяточничестве. Через месяц, 18 июня, по тому же делу была арестована 43-летняя бывшая главная медсестра учреждения. Как считает следствие, с января 2023-го по апрель 2025 года фигуранты получили от представителя коммерческой организации взятку за покровительство и способствование заключению госконтрактов на поставку медоборудования.

Владислав Галичанин