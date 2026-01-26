Реконструкция ливневки в Красноярске обойдется в 104,5 млн рублей

АО «Гражданпроект» разработает проект реконструкции ливневой канализации по ул. Авиаторов в Красноярске. Итоги аукциона подвели в мэрии.

Стоимость работ, согласно контракту с МКУ «Управление капитального строительства» (УКС), составит 104,5 млн руб. Протяженность участка от ул. Октябрьской до откоса Енисея, на котором пройдут работы, — 1,5 км.

«В настоящее время на указанном участке функционируют две ветки ливневой канализации. Но они не справляются с нагрузкой, особенно во время сильных осадков»,— пояснил необходимость реконструкции и. о. руководителя УКС Александр Парамыгин. На инженерные изыскания, обследование технического состояния существующей канализации и разработку проекта отведено 19 месяцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2025 года красноярское АО «Гражданпроект» стало победителем аукционов на подготовку проектов реконструкции ул. Свердловской и строительства надземного перехода у парка «Роев ручей». Суммарная стоимость двух контрактов составила около 78 млн руб.

Валерий Лавский