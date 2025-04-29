К красноярскому парку «Роев ручей» проведут надземный переход

Красноярское АО «Гражданпроект» разработает проекты реконструкции ул. Свердловской и строительства надземного перехода у парка «Роев ручей». Суммарная стоимость двух контрактов составляет около 78 млн руб., сообщила мэрия Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Работы должны расширить один из выездов из Красноярска и улучшить доступность «Роева ручья». Так, дорога местами будет расширена до шести полос.

Реконструкцию улицы и возведение перехода планируется провести к 400-летию Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году. Проектирование «Гражданпроект» должен завершить в апреле 2026-го.

Валерий Лавский