Подрядчик благоустройства участка возле ТЦ в Курске заплатит штраф

Благоустройство территории возле торгового центра «Куряночка» на улице Дзержинского близится к завершению. За нарушение срока выполнения работ по контракту к подрядчику применят штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством, сообщили в администрации Курска 19 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация города Курска Фото: администрация города Курска

Договор на благоустройство территории 28 апреля текущего года заключили с местным ООО «Спецрегионгарант» Романа Сергеева. При начальной цене контракта 45,8 млн руб. предложение компании составило 40,5 млн. Завершить работы от подрядчика требовалось до 30 октября.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине сентября губернатор Александр Хинштейн жестко раскритиковал «Спецрегионгарант», который также получил контракт на ремонт Ленинской школы в поселке Прямицыно Октябрьского района.

«Что касается «Спецрегионгаранта» и гражданина Сергеева, то у меня все больше возникает предчувствие, что ему самому предстоит заниматься работами, но бесплатно. Вы не просто с огнем играете, я вам ответственно говорю, для вас лично все это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно за еду»,— заявил глава региона.

ООО «Спецрегионгарант» зарегистрировали в Курске в 2021 году. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Роман Сергеев является единственным владельцем и гендиректор ом предприятия. По данным Rusprofile, выручка фирмы в прошлом году составила 155,5 млн руб., чистая прибыль — 11,5 млн руб. В 20205-м компания получила три госконтракта: на капремонт МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» (112,1 млн руб.), благоустройство территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» (40,5 млн руб.) и благоустройство общественной территории парк «Советский сад», расположенный в поселке городского типа Медвенка (66,4 млн руб.).

Благоустройство возле «Куряночки» проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По данным мэрии, сейчас работы находятся на финальной стадии. Подрядчик ждет поставки парклетов и приствольных решеток для деревьев. По итогам благоустройства на территории должны разместиться: парковки, площадь с твердым покрытием, качели, скамейки и клумбы с 20 видами деревьев и сотнями кустарников.

По информации с портала госзакупок, стоимость исполненных поставщиком обязательств на текущий момент оценивается в 33,9 млн руб. Вся сумма фактически оплачена заказчиком. Данных о каких-либо штрафах пока не опубликовано.

Ранее также стало известно, что управа Левобережного района Воронежа 15 декабря в одностороннем порядке расторгла контракт на благоустройство части территории набережной Авиастроителей. Цена контракта составляла 300,8 млн руб., в июне 2024 года он достался подмосковному ООО «Строительная компания "Черил"» Альберта Маргаряна.

Денис Данилов