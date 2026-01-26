Компаньон бывшего судьи ВС Момотова проиграл спор с ФНС на 231 млн рублей

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton, который оспаривал решение налоговой службы о доначислении ему налогов и штрафов на общую сумму 231,9 млн руб. По данным прокуратуры, он вел бизнес совместно с председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым, который в сентябре 2025 года подал в отставку на фоне скандала с изъятием его имущества стоимостью 9 млрд руб.

Фото: @marton1881 Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Налоговая проверка выявила в компаниях, подконтрольных Андрею Марченко, признаки дробления бизнеса. Схема давала предпринимателю возможность применять упрощенную систему налогообложения и таким образом минимизировать налоговые отчисления.

По итогам проверки за период с 2020 года по 2022 год налоговики выявили у компаний группы Marton недоимку по НДС в сумме 168 млн руб., по НДФЛ — 46 млн руб., по налогу на имущество физических лиц — 11 млн руб. Кроме того, нарушителям налогового законодательства были выписаны многочисленные штрафы.

Андрей Марченко обжаловал решение ФНС в Арбитражном суде Краснодарского края, а затем — в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде. Предприниматель доказывал, что его бизнес якобы освобожден от налоговых проверок, так как он является участником СВО. Суды двух инстанций указали на то, что налоговые льготы не распространяются на лиц, заключивших контракт с Минобороны. К тому же Андрей Марченко привлекается к уголовной ответственности за дезертирство.

Анна Перова, Краснодар