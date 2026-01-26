В Дагестане объем средств на кредитных картах сократился в 2,5 раза в 2025 году

Банки в Дагестане выдали кредитные карты на 6,3 млрд руб. в 2025 году — в 2,5 раза меньше, чем 16,1 млрд руб. в 2024-м. Количество счетов упало с 203,9 тыс. до 81,2 тыс., а средний лимит сократился на 3%, с 83,4 тыс. руб. до 80,9 тыс. руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) связывает спад с ростом ставок: в первой половине года они держались на 44% годовых, во второй — подскочили до 48% и выше, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Полная стоимость кредита в республике взлетела на 14,7 п.п., с 28,3% до 43%, что отпугивает заемщиков и заставляет банки ужесточать условия. Гендиректор ОКБ Михаил Алексин подчеркивает: число пользователей кредиток превысило 28 млн человек, просрочки растут, банки реализуют накопленный риск и не наращивают портфели. По стране выдачи карт рухнули на 43% — до 14,59 млн штук с лимитом 1,7 трлн руб. против 25,56 млн и 2,88 трлн руб. годом ранее.

Ставропольский край показывает похожий тренд. Банки открыли 226,1 тыс. счетов на 25,2 млрд руб. — на 43,8% меньше, чем 402,5 тыс. счетов на 42,6 млрд руб. в 2024-м. Здесь средний лимит вырос на 4,7%, до 112 тыс. руб., но полная стоимость кредита подскочила на 14,2 п.п. — с 31% до 45,2%. В декабре край вошел в топ-20 регионов по лимитам: 21,3 тыс. карт на 2,5 млрд руб. при среднем лимите 117 тыс. руб.

В ноябре на Ставрополье выдали 17,4 тыс. новых карт — на 16,7% меньше, чем 20,9 тыс. в октябре. ОКБ подтверждает общероссийский тренд — в декабре по РФ выпустили 1,23 млн карт, сократив выдачи на 5% год к году. Дагестанские СМИ цитируют ОКБ: лимиты вернулись к уровню 2021 года (1,69 трлн руб. по стране), а в республике декабрьский объем составил 598,6 млн руб. при 6960 картах и среднем чеке 86 тыс. руб.

Эксперты видят барьеры в высоких ставках и просрочках: портфели карт стагнируют, банки фокусируются на рисках. В Дагестане число платежных карт выросло до 4,5 млн (+14,3% за год), но кредитный сегмент сжимается. Ставрополье держится в лидерах СКФО, однако динамика сигнализирует о замедлении на фоне разворачивающегося системного экономического кризиса.

Станислав Маслаков