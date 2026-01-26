«Центр ЖКХ» обновил рейтинг ярославских управляющих компаний

По состоянию на четвертый квартал 2025 года в Ярославской области 18 управляющих компаний «заслуживают доверия», а свыше 80 — «не вызывают доверия». Обновленный рейтинг опубликован АНО «Центр развития ЖКХ» (учрежден правительством области).

Все компании разделены на три зоны — зеленую (заслуживают доверия), красную (не вызывают доверия) и желтую (находятся на границе). В зеленой зоне оказались 18 компаний (это больше на 10 компаний, чем в первом квартале 2025 года), в желтой — 55, в красной — 81 (это меньше почти на 20 компаний, чем в начале года). Все компании расставлены согласно баллам.

Наибольшее число баллов (9) у трех компаний — ООО «УК Любим», ООО «Управляющая жилищная компания» (Гаврилов-Ям) и ООО «Наш Дом» (Первомайский район). В Ярославле «заслуживают доверия» ООО «УК Ника» (8,5 балла), ООО «УК Полесье» (8), ООО «УК Жемчужная» (5,5), ООО «ОДК» (5,5), ООО «УК Сокольники» (5,5).

Среди крупных УК Ярославля, по версии «Центра развития ЖКХ», наибольшие баллы у АО «Управдом Ленинского района» (48-е место, желтая зона, 4 балла) и у «Управдома Красноперекопского района» (49-е место, желтая зона, 4 балла). В начале 2025 года у этих компаний было по 1,5 и 1 баллу соответственно. В красной зоне оказались АО «Управдом Дзержинского района» (87-е место, 2 балла), «Управдом Кировского района» (96-е, 1,5 балла), «Управдом Заволжского района» (125-е, 0 баллов), «Управдом Фрунзенского района» (133-е, -1 балл).

Последнее, 154-е место в рейтинге занимает компания с баллом -4,5 — ООО «Дом Эконом» (Переславль и Ростовский район).

Критерии для оценки определены следующие: количество и качество отработанных обращений граждан, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, количество составленных административных материалов, уровень социальной нагрузки, процент раскрытия информации в ГИС ЖКХ, сводный индикатор финансового риска.