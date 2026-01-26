Первый час года

Очередной год в часовой индустрии начинается с LVMH Watch Week. Корпоративный салон, появившийся в 2020-м, превратился в обязательную точку старта сезона.

В этом году часовщики LVMH впервые собрались в Милане, городе моды, дизайна и ремесла, показав, насколько различны могут быть современные представления о времени и о его измерении. Девять часовых марок — TAG Heuer, Bvlgari, Hublot, L’Epee 1839, Louis Vuitton, Daniel Roth, Gerald Genta, Tiffany и Zenith — объединены французским холдингом Бернара Арно, но говорят на разных языках.

TAG Heuer, Hublot и Zenith — современные часовые бренды, сконцентрированные на технологиях, новых материалах. Они располагают собственными механизмами и мощной производственной базой.

Дома Bvlgari и Tiffany прежде всего знамениты украшениями, но давно выпускают часы. Часы Bvlgari хорошо известны, адресованы и женщинам, и мужчинам и многократно получали призы на международных конкурсах. Новая часовая программа Tiffany, начатая после покупки LVMH в 2019 году, обещает быть не менее интересной.

«Новые старые» марки Daniel Roth и Gerald Genta, приписанные к команде Louis Vuitton, ориентированы на высокое часовое искусство. Их часы создаются женевской мануфактурой Fabrique du Temps, принадлежащей Louis Vuitton. При очень небольшом количестве моделей они заметны и регулярно отмечаются наградами Гран-при Женевы.

И наконец, совсем крошечная, но удачно закругляющая часовую коллекцию LVMH марка L’Epee 1839, купленная в 2024 году. Это знаменитый с XIX века производитель настольных часов и часов-автоматов.

О новинках Zenith мы уже рассказали https://www. kommersant.ru/doc/8363943, посмотрим, что привезли в Милан остальные.

TAG Heuer: море в движении

TAG Heuer продолжает развивать свою самую известную и популярную линию Carrera, давно ставшую платформой для инженерных и дизайнерских экспериментов. Главной новинкой в Милане оказался Carrera Seafarer — хронограф с индикатором приливов и отливов, редкой функцией часов для мореплавателей. Управление ею интуитивно: пользователь настраивает диск на 9 часах под локальное время приливов, после чего механизм самостоятельно отслеживает 29,5-дневный цикл движения моря. У часов светлый циферблат с пастельными зелеными и оранжевыми акцентами, позолоченные стрелки и корпус из стали диаметром 42 мм.

TAG Heuer Carrera Seafarer

Hublot: философия новых материалов

Hublot вновь демонстрирует умение сочетать новые материалы и инженерную дерзость, чтобы заинтересовать не только любителей часов, но и публику, интересующуюся модой и спортом. Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition — трилогия турбийонов, посвященных многочисленными победам (GOAT расшифровывается как Greatest Of All Times, «величайший всех времен») теннисиста Новака Джоковича, давнего друга и партнера Hublot, одержанным на кортах с разными покрытиями. Как и в первых «джоковичах», представленных в Париже в 2024 году, корпус диаметром 44 мм создан из особого материала. Технологи Hublot разработали композит с включением переработанных теннисных маек Lacoste и ракеток Head. Как говорил нам в интервью Джокович, «вместе с тканью там мой пот, и кровь, и слезы». Калибр с турбийоном и автоматическим подзаводом спроектирован так, чтобы напомнить о струнах теннисной ракетки.

Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition
Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition Green
Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition Blue
Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition Orange

Параллельно в Милане представлены переработанные Big Bang Original Unico с измененным дизайном, улучшенной эргономикой, впервые в корпусах диаметром 43 мм и с автоматическими мануфактурными калибрами Unico c возвратным хронографом.

Hublot Big Bang Original Unico

Фото: Hublot Hublot Big Bang Original Unico

Фото: Hublot

Bvlgari: монета в копилку времени

Для Bvlgari часы — часто продолжение ювелирного искусства. Марка, две трети продаж которой приходятся на женщин, сделала в Милане акцент на сочетании часов и украшений. Среди их новинок самая необычная относится к линии Monete, появившейся еще в 1960-х годах. В ней дизайнеры используют подлинные исторические монеты. Maglia Milanese Monete — часы с секретом. Они имеют циферблат размером меньше закрывающей его монеты — благодаря использованию мануфактурного калибра Piccolissimo BVP100. Это один из самых миниатюрных в мире механизмов женских часов — 13,5 мм в диаметре, 2,5 мм толщины и весом всего 1,9 г. Для браслета — привет Милану — впервые используется так называемое миланское плетение, придающее конструкции исключительную гибкость. Украшенные подлинной античной монетой с изображением императора Каракаллы, часы выглядят как музейное сокровище, переосмысленное в духе XXI века.

Bvlgari Maglia Milanese Monete

Tiffany: возвращение часовой легенды

Tiffany & Co. под крылом LVMH продолжает развивать новую часовую программу, опираясь на богатое, но долго остававшееся в тени наследие американской марки. Недаром в Милане Tiffany кроме новых моделей показала музейную экспозицию, напомнив, что часовая история марки началась в 1847 году и включала мануфактуру в Женеве и эмалевые мастерские. К юбилею легендарного Timer, первого хронометра Tiffany, выпущенного в 1866 году, была представлена лимитированная серия из 60 платиновых хронографов с механизмами El Primero от Zenith и ротором, украшенным давно используемым маркой мотивом Bird on the Rock.

Tiffany & Co. Tiffany Timer

Ювелирная сторона часового дела была отражена в коллекции Eternity, прежде всего в Eternity Baguette.

Tiffany & Co. Eternity Baguette Blue Gradient Case

Фото: Tiffany & Co. Tiffany & Co. Eternity Baguette Blue Gradient Case

Фото: Tiffany & Co.

Louis Vuitton: высокая часовая мода

Годы работы Fabrique du Temps принесли немало удач: часы Louis Vuitton уверенно вошли в сегмент haute horlogerie. Одна из эффектных моделей — Tambour Convergence с окошками индикации часов, минут и секунд. Мы видели Tambour в прошлые годы и уже тогда отмечали и красоту модели, и ее единственное слабое место — слишком нежный полированный золотой корпус-циферблат. С тех пор марка добавила различные варианты обработки и одновременно защиты лицевой стороны корпуса: от инкрустации драгоценными камнями до гильоше. В этом году был использован удивительно красивый и тонкий мотив гильоше, выполненный вручную на специально восстановленных на мануфактуре машинах позапрошлого века.

Louis Vuitton Tambour Convergence Guilloche

Шесть новых Escale, также привезенных в Милан, выглядели настоящей энциклопедией часовых усложнений и художественных ремесел: минутные репетиры, мировое время с получасовыми зонами, эмали Grand Feu, центральный турбийон и декоративные циферблаты из природного камня. В модели Escale Repetition Minutes корпус из розового золота имеет гильошированный циферблат с окошком «прыгающего часа». Минуты отображаются по дуге окружности, а единственная стрелка возвращается к нулю в конце каждого часа. Минутный репетир делает новинку наглядным доказательством серьезности намерений часовой марки.

Louis Vuitton Escale Repetition Minutes

Фото: Louis Vuitton Louis Vuitton Escale Repetition Minutes

Фото: Louis Vuitton

Daniel Roth: третий шаг в том же направлении

Daniel Roth с предельным вниманием к форме и отделке продолжает возрождение марки. Дизайнеры используют сложный корпус тех же очертаний, что и в первой модели Tourbillon Souscription, которая сразу же была признана лучшим турбийоном Гран-при Женевы. Новая ультратонкая скелетонизированная модель Extra Plat Or Rose Squelette продолжает линию Extra Plat Souscription прошлого года. Она будет выпущена в количестве около 20 экземпляров для тех коллекционеров, кто начал собирать «новый Daniel Roth» и не может остановиться.

Daniel Roth Extra Plat Or Rose Squelette

Gerald Genta: подушка безопасности для Женевы

Марка Gerald Genta, получившая в прошлом году приз часового Гран-при за своего опалового «морского ежа», решила воспользоваться плодами успеха, выпустив модели большей доступности и тиража. В Милане была представлена коллекция Geneva в корпусе формы «подушка» диаметром 38 мм в желтом или белом золоте. Модели Geneva Time Only получили минималистичный циферблат с деликатной зернистой текстурой в сером или коричневом цветах. Внутри установлен механизм на основе калибра Elite от Zenith. Название Geneva — дань городу часовых мастеров, в котором так много работал Джеральд Джента, и повод добавить к названию еще одну букву «G», помимо имени марки.

Gerald Genta Geneva Time Only

Фото: Gerald Genta Gerald Genta Geneva Time Only

Фото: Gerald Genta

L’Epe 1839: все цвета времени

Марка L’Epe 1839 показала несколько новых вариантов настольной модели La Regatta. Это похоже на эксперимент: каждая версия выполнена в технике горячей эмали Grand Feu: от перегородчатой и флинке до plique-a-jour и техники пайонне. Автором эмалей выступил грузинский художник Давид Какабадзе. Все варианты выполнила его тбилисская мастерская David Kakabadze Enamel, предоставив клиентам труднейшую задачу выбора.

L'Epee 1839 La Regatta Umi
L'Epee 1839 La Regatta Blue Horizon

Алексей Тарханов