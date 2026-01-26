Первый час года
Выставка LVMH Watch Week в Милане
Очередной год в часовой индустрии начинается с LVMH Watch Week. Корпоративный салон, появившийся в 2020-м, превратился в обязательную точку старта сезона.
В этом году часовщики LVMH впервые собрались в Милане, городе моды, дизайна и ремесла, показав, насколько различны могут быть современные представления о времени и о его измерении. Девять часовых марок — TAG Heuer, Bvlgari, Hublot, L’Epee 1839, Louis Vuitton, Daniel Roth, Gerald Genta, Tiffany и Zenith — объединены французским холдингом Бернара Арно, но говорят на разных языках.
TAG Heuer, Hublot и Zenith — современные часовые бренды, сконцентрированные на технологиях, новых материалах. Они располагают собственными механизмами и мощной производственной базой.
Дома Bvlgari и Tiffany прежде всего знамениты украшениями, но давно выпускают часы. Часы Bvlgari хорошо известны, адресованы и женщинам, и мужчинам и многократно получали призы на международных конкурсах. Новая часовая программа Tiffany, начатая после покупки LVMH в 2019 году, обещает быть не менее интересной.
«Новые старые» марки Daniel Roth и Gerald Genta, приписанные к команде Louis Vuitton, ориентированы на высокое часовое искусство. Их часы создаются женевской мануфактурой Fabrique du Temps, принадлежащей Louis Vuitton. При очень небольшом количестве моделей они заметны и регулярно отмечаются наградами Гран-при Женевы.
И наконец, совсем крошечная, но удачно закругляющая часовую коллекцию LVMH марка L’Epee 1839, купленная в 2024 году. Это знаменитый с XIX века производитель настольных часов и часов-автоматов.
О новинках Zenith мы уже рассказали https://www. kommersant.ru/doc/8363943, посмотрим, что привезли в Милан остальные.
TAG Heuer: море в движении
TAG Heuer продолжает развивать свою самую известную и популярную линию Carrera, давно ставшую платформой для инженерных и дизайнерских экспериментов. Главной новинкой в Милане оказался Carrera Seafarer — хронограф с индикатором приливов и отливов, редкой функцией часов для мореплавателей. Управление ею интуитивно: пользователь настраивает диск на 9 часах под локальное время приливов, после чего механизм самостоятельно отслеживает 29,5-дневный цикл движения моря. У часов светлый циферблат с пастельными зелеными и оранжевыми акцентами, позолоченные стрелки и корпус из стали диаметром 42 мм.
Hublot: философия новых материалов
Hublot вновь демонстрирует умение сочетать новые материалы и инженерную дерзость, чтобы заинтересовать не только любителей часов, но и публику, интересующуюся модой и спортом. Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition — трилогия турбийонов, посвященных многочисленными победам (GOAT расшифровывается как Greatest Of All Times, «величайший всех времен») теннисиста Новака Джоковича, давнего друга и партнера Hublot, одержанным на кортах с разными покрытиями. Как и в первых «джоковичах», представленных в Париже в 2024 году, корпус диаметром 44 мм создан из особого материала. Технологи Hublot разработали композит с включением переработанных теннисных маек Lacoste и ракеток Head. Как говорил нам в интервью Джокович, «вместе с тканью там мой пот, и кровь, и слезы». Калибр с турбийоном и автоматическим подзаводом спроектирован так, чтобы напомнить о струнах теннисной ракетки.
Параллельно в Милане представлены переработанные Big Bang Original Unico с измененным дизайном, улучшенной эргономикой, впервые в корпусах диаметром 43 мм и с автоматическими мануфактурными калибрами Unico c возвратным хронографом.
Hublot Big Bang Original Unico
Фото: Hublot
Bvlgari: монета в копилку времени
Для Bvlgari часы — часто продолжение ювелирного искусства. Марка, две трети продаж которой приходятся на женщин, сделала в Милане акцент на сочетании часов и украшений. Среди их новинок самая необычная относится к линии Monete, появившейся еще в 1960-х годах. В ней дизайнеры используют подлинные исторические монеты. Maglia Milanese Monete — часы с секретом. Они имеют циферблат размером меньше закрывающей его монеты — благодаря использованию мануфактурного калибра Piccolissimo BVP100. Это один из самых миниатюрных в мире механизмов женских часов — 13,5 мм в диаметре, 2,5 мм толщины и весом всего 1,9 г. Для браслета — привет Милану — впервые используется так называемое миланское плетение, придающее конструкции исключительную гибкость. Украшенные подлинной античной монетой с изображением императора Каракаллы, часы выглядят как музейное сокровище, переосмысленное в духе XXI века.
Tiffany: возвращение часовой легенды
Tiffany & Co. под крылом LVMH продолжает развивать новую часовую программу, опираясь на богатое, но долго остававшееся в тени наследие американской марки. Недаром в Милане Tiffany кроме новых моделей показала музейную экспозицию, напомнив, что часовая история марки началась в 1847 году и включала мануфактуру в Женеве и эмалевые мастерские. К юбилею легендарного Timer, первого хронометра Tiffany, выпущенного в 1866 году, была представлена лимитированная серия из 60 платиновых хронографов с механизмами El Primero от Zenith и ротором, украшенным давно используемым маркой мотивом Bird on the Rock.
Ювелирная сторона часового дела была отражена в коллекции Eternity, прежде всего в Eternity Baguette.
Tiffany & Co. Eternity Baguette Blue Gradient Case
Фото: Tiffany & Co.
Louis Vuitton: высокая часовая мода
Годы работы Fabrique du Temps принесли немало удач: часы Louis Vuitton уверенно вошли в сегмент haute horlogerie. Одна из эффектных моделей — Tambour Convergence с окошками индикации часов, минут и секунд. Мы видели Tambour в прошлые годы и уже тогда отмечали и красоту модели, и ее единственное слабое место — слишком нежный полированный золотой корпус-циферблат. С тех пор марка добавила различные варианты обработки и одновременно защиты лицевой стороны корпуса: от инкрустации драгоценными камнями до гильоше. В этом году был использован удивительно красивый и тонкий мотив гильоше, выполненный вручную на специально восстановленных на мануфактуре машинах позапрошлого века.
Шесть новых Escale, также привезенных в Милан, выглядели настоящей энциклопедией часовых усложнений и художественных ремесел: минутные репетиры, мировое время с получасовыми зонами, эмали Grand Feu, центральный турбийон и декоративные циферблаты из природного камня. В модели Escale Repetition Minutes корпус из розового золота имеет гильошированный циферблат с окошком «прыгающего часа». Минуты отображаются по дуге окружности, а единственная стрелка возвращается к нулю в конце каждого часа. Минутный репетир делает новинку наглядным доказательством серьезности намерений часовой марки.
Louis Vuitton Escale Repetition Minutes
Фото: Louis Vuitton
Daniel Roth: третий шаг в том же направлении
Daniel Roth с предельным вниманием к форме и отделке продолжает возрождение марки. Дизайнеры используют сложный корпус тех же очертаний, что и в первой модели Tourbillon Souscription, которая сразу же была признана лучшим турбийоном Гран-при Женевы. Новая ультратонкая скелетонизированная модель Extra Plat Or Rose Squelette продолжает линию Extra Plat Souscription прошлого года. Она будет выпущена в количестве около 20 экземпляров для тех коллекционеров, кто начал собирать «новый Daniel Roth» и не может остановиться.
Gerald Genta: подушка безопасности для Женевы
Марка Gerald Genta, получившая в прошлом году приз часового Гран-при за своего опалового «морского ежа», решила воспользоваться плодами успеха, выпустив модели большей доступности и тиража. В Милане была представлена коллекция Geneva в корпусе формы «подушка» диаметром 38 мм в желтом или белом золоте. Модели Geneva Time Only получили минималистичный циферблат с деликатной зернистой текстурой в сером или коричневом цветах. Внутри установлен механизм на основе калибра Elite от Zenith. Название Geneva — дань городу часовых мастеров, в котором так много работал Джеральд Джента, и повод добавить к названию еще одну букву «G», помимо имени марки.
Gerald Genta Geneva Time Only
Фото: Gerald Genta
L’Epe 1839: все цвета времени
Марка L’Epe 1839 показала несколько новых вариантов настольной модели La Regatta. Это похоже на эксперимент: каждая версия выполнена в технике горячей эмали Grand Feu: от перегородчатой и флинке до plique-a-jour и техники пайонне. Автором эмалей выступил грузинский художник Давид Какабадзе. Все варианты выполнила его тбилисская мастерская David Kakabadze Enamel, предоставив клиентам труднейшую задачу выбора.