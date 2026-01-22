Время как архитектурная форма

На первом часовом салоне года LVMH Watch Week в Милане часовщики Zenith представили модели коллекции Defy, посвященные архитектуре.

Их название Skyline напрямую отсылает к архитектурной «небесной линии» современных мегаполисов. «Скайлайн», городская панорама или силуэт,— первое зрительное впечатление от города, сочетание башен, напоминающее горную гряду. «Небесная линия» особенно важна для городов, стоящих на берегу, где панорама подчеркнута зеркалом воды, как в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке или Дубае.

Генеральный директор Zenith Бенуа де Клерк формулирует идею так: проектировать город и создавать часы — два точных искусства, структурирующих пространство и время. При этом в новой коллекции модели очень разные: от эффектных черно-золотистых Defy Skyline Skeleton до новой версии Defy Skyline Chronograph из черной керамики, от лимитированной модели Defy Skyline Tourbillon Skeleton в корпусе из розового золота до небольших Defy Skyline 36 и «исторического» Defy Revival A3643 (одна из самых интересных новинок).

Коллекция Defy появилась когда-то у Zenith как своеобразная лаборатория часового дизайна. Сложный корпус, многоугольное кольцо циферблата, особый металлический браслет-лесенка прославили эти часы в конце прошлого века среди художников, дизайнеров, архитекторов. Чтобы об этом напомнить, и выпущена модель Defy Revival A3643. Она возвращает нас к 1969-му, особому году для Zenith. Марка представила тогда не только свой революционный калибр El Primero, но и новую линию Defy.

Современное переиздание воспроизводит многие особенности исторической модели: прочный стальной восьмиугольный корпус диаметром 37 мм, 14-гранный безель, серебристый циферблат с гильоше «солнечные лучи» и ярким акцентом на секундной стрелке. Главное отличие: новая версия оснащена прозрачной задней крышкой, открывающей автоматический калибр Elite 670 с ажурным ротором в форме звезды. Новая «мечта коллекционера» из серии Revival похожа на предисловие к четырем современным Skyline.

Defy Revival A3643: восьмиугольный корпус 37 мм с 14-гранным безелем из нержавеющей стали, механизм Elite 670 с автоподзаводом и запасом хода 50 часов Фото: Zenith

Хронограф Defy Skyline Chronograph представлен в новой версии в черной керамике. Корпус диаметром 42 мм с завинчивающейся заводной головкой водонепроницаем до 100 м, в них можно плавать и нырять. Черный керамический браслет легко заменить на черный каучуковый ремешок. Как всегда у Zenith, это полноценный высокочастотный хронограф: малая секундная стрелка в положении «9 часов», центральная стрелка хронографа, 60-минутный счетчик в положении «6 часов», 60-секундный счетчик в положении «3 часа» и указатель даты в положении «4 часа 30 минут». Калибр El Primero виден через заднюю крышку с сапфировым стеклом.

Defy Skyline Chronograph: корпус 42 мм из черной керамики, система замены ремешка, завинчивающаяся заводная головка, механизм El Primero с отсчетом до 1/10 секунды с автоподзаводом и запасом хода 60 часов Фото: Zenith

В Defy Skyline Skeleton механизмом можно полюбоваться не только сзади, но и спереди — под стеклом циферблата. Под системой мостов в виде четырехконечной звезды расположен калибр El Primero 3620 SK, полностью выдержанный в золототистом цвете. Он подвешен в пространстве корпуса как центральный элемент композиции часов. Сочетание корпуса 41 мм из черной керамики и золотистого механизма хоть и разделяет визуально «инженерию» и «дизайн», выглядит очень эффектно.

Defy Skyline Skeleton: корпус 41 мм из черной керамики, система замены ремешка, завинчивающаяся заводная головка, механизм El Primero с отсчетом до 1/10 секунды с автоподзаводом и запасом хода 55 часов Фото: Zenith

В Defy Skyline Tourbillon Skeleton с корпусом 41 мм из розового золота к открытому механизму добавлен еще и турбийон. Это изменило рисунок мостов синего цвета, которые спроектированы в виде звезды Zenith, расходящейся лучами от апертуры турбийона. Контраст матовых и полированных поверхностей, синие PVD-покрытия и блестящие фаски создают зрительное ощущение большей, чем в реальности (11,2 мм), глубины корпуса. Одноминутный турбийон, работающий с частотой 5 Гц, задает ритм движения, а скелетонизированный барабан позволяет наблюдать за раскручиванием заводной пружины, обеспечивающей 50-часовой запас хода. Модель выпущена лимитированной серией из 50 экземпляров и оснащена системой быстрой замены, позволяющей сменить браслет из розового золота на синий каучуковый ремешок.

Defy Skyline Tourbillon Skeleton: корпус 41 мм из розового золота, система замены ремешка, завинчивающаяся заводная головка, механизм El Primero 3630 SK с турбийоном, автоподзавод, запас хода 60 часов, лимитированная 50 экземплярами серия Фото: Zenith

У Defy Skyline 36-й размер стального корпуса уменьшен до 36 мм и, соответственно, изменен механизм — здесь это Elite 670 с автоподзаводом. Часы существуют в двух вариантах: просто с серебристым циферблатом или с серебристым циферблатом и безелем, украшенным бриллиантами классической огранки.

У новых Skyline две задачи. Одна отчасти декоративная — подчеркнуть связь с архитектурой, создать часы, которые становятся не только инструментом измерения времени, но и архитектурными объектами в миниатюре, метафорой города, сведенного к размеру запястья. Вторую, содержательную задачу постоянно ставит перед часовщиками механизм El Primero. Он работает с частотой 5 Герц, скорость движения баланса составляет 36 тыс. полуколебаний в час, и эта скорость позволяет измерять время с точностью до 1/10 секунды. Вопрос в том, как это показать человеку, надевающему новые часы на запястье.

Defy Skyline 36: корпус 36 мм из нержавеющей стали, система замены ремешка, завинчивающаяся заводная головка, механизм Elite 670 с автоподзаводом и запасом хода 50 часов Фото: Zenith

Скоростью своего механизма в тех трех новых моделях Skyline, в которых установлен El Primero, часовщики хвастаются по-разному, но одинаково изобретательно. У Defy Skyline Chronograph большая стрелка хронографа совершает полный оборот каждые 10 секунд — в шесть раз быстрее, чем у обычных хронографов. В модели Defy Skyline Skeleton вместо привычной секундной стрелки есть индикатор 1/10 секунды на «6 часах». Стрелка счетчика, управляемая непосредственно модулем спуска, каждые 10 секунд совершает полный оборот. Ну а в Defy Skyline Tourbillon Skeleton скорость отображается вращением одноминутного турбийона.

Алексей Тарханов