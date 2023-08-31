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Исполнять обязанности директора тамбовского департамента лесного хозяйства будет Михаил Сатин

Губернатор Тамбовской области Михаил Егоров назначил исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства Михаила Сатина, сообщает пресс-служба обправительства. До этого господин Сатин был замминистра и по совместительству начальником управления лесами в структуре министерства экологии и природных ресурсов области.

О создании самого департамента лесного хозяйства Тамбовской области глава региона объявил 31 августа в ходе оперативного совещания. Планируется, что ведомство будет реализовывать государственную политику в сфере лесных отношений, обеспечивать охрану, защиту и воспроизводство лесов в Тамбовской области.

Отметим, что в августе «по итогам внутреннего аудита» заявление об увольнении по собственному желанию написали замминистра экологии Тамбовской области, руководитель охотинспекции Александр Киреев и глава казенного учреждения «Тамбовохота» Александр Акулин. Это произошло через месяц после назначения и.о. министра экологии Тамбовской области Аллы Альбеговой, которая и анонсировала отставку чиновников. В результате Владимир Разводов сменил Александра Киреева на должности замминистра экологии и природных ресурсов, руководителя охотинспекции Тамбовской области. Андрей Кирилов возглавил казенное учреждение «Тамбовохота» вместо Александра Акулина. Господин Разводов ранее работал начальником отдела федерального государственного контроля в Тамбовоблохотуправлении при министерстве экологии региона (по данным Rusprofile.ru, в мае 2023 года организация была ликвидирована), а господин Кириллов там же занимал должность главного эксперта.

Мария Старикова

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