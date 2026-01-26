В России предложили ввести зеленые и бирюзовые номера авто

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил использовать в России зеленые номерные знаки для электромобилей и бирюзовые — для беспилотных машин. Об этом сообщил ТАСС вице-президент НАС Антон Шапарин.

По словам господина Шапарина, письмо по этому поводу направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Проект предполагает изменения в закон о регистрации транспортных средств.

«Очевидно, что другие участники дорожного движения должны видеть беспилотный транспорт на дороге, и внести поправки было бы удобнее всего именно сейчас. Одновременно мы понимаем, что надо сразу заложить зеленые номера для "электричек" — это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять»,— пояснил эксперт.

Господин Шапарин подчеркнул, что цветовая дифференциация номеров упростит работу правоприменителей и повысит безопасность движения.

22 января Минтранс подготовил законопроект, определяющий правовые основы эксплуатации беспилотных автомобилей. Документ может вступить в силу 1 сентября 2027 года.