Минтранс представил проект закона о допуске беспилотников на дороги

Минтранс опубликовал проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС), который позволит выпускать на дороги авто, способные двигаться без водителя. Документ определяет правила эксплуатации и распределения ответственности при ДТП.

Законопроект, как ожидается, вступит в силу 1 сентября 2027 года. Он предусматривает, что ответственность за аварии с ВАТС будет распределена между владельцем, разработчиком ПО, сервисным центром, оператором и диспетчером. Автомобили должны будут иметь специальное обозначение и страховку.

«Законопроект важен тем, что закрепляет понятные и постоянные правила эксплуатации автономного транспорта после завершения ЭПР», — отмечает руководитель сервиса автономного транспорта в «Яндексе» Сергей Мельник. Минтранс прогнозирует, что к 2050 году половина автомобилей в России будут беспилотными.

