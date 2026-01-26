Жительницу Кузбасса осудят за участие в запрещенной организации «Граждане СССР»

В Новокузнецке осудят местную жительницу по делу об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает СУ СКР Кузбасса. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о движении «Граждане СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела в период с июня 2023-го по апрель 2025 года активно поддерживала идеологию запрещенной организации. В частности, она подписывалась на связанные с организацией группы в социальных сетях, «где вела активное общение и систематически распространяла ссылки на экстремистские материалы», считают правоохранители.

Кроме того, в сентябре 2024 года в общественном месте на территории Новокузнецка последовательница движения высказалась «в поддержку идеологии, направленной на подрыв основ конституционного строя и безопасности государства», говорится в сообщении ведомства.

Александра Стрелкова