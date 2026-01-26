В Уфе открыли школу, которая должна была принять учеников в 2023 году

В уфимском микрорайоне Затон-Восточный открыли школу №163 на 1,2 тыс. учеников, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.

«Проект начинала концессионная компания, а с июня 2025 года мы взяли на себя завершение стройки и довели объект до конца»,— отметил господин Ковшов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания „Просвещение“» (позже компания переименована в «Школа Затон-Восточный») подписали концессионное соглашение о строительстве школы на 1225 мест и общей площадью 8,3 тыс. кв. м в микрорайоне Затон-Восточный. По условиям договора, бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий из федерального бюджета. Объект должны были сдать до 15 июля 2023 года, но сроки неоднократно переносились. В марте прошлого года арбитражный суд Башкирии по иску кабмина республики расторг концессионное соглашение с компанией «Школа Затон-Восточный». В конце прошлого года Сбербанк направил в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании с правительства республики 531,1 млн руб. Третьим лицом было указано ООО «Школа Затон-Восточный»

Олег Вахитов