Сбербанк требует с правительства Башкирии выплатить более 530 млн рублей

Сбербанк направил в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании с правительства республики 531,1 млн руб. Заявление пока не принято к производству.

Третьим лицом в процессе указано ООО «Школа Затон-Восточный».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания „Просвещение“» (позже компания переименована в «Школа Затон-Восточный») подписали концессионное соглашение о строительстве школы на 1225 мест и общей площадью 8,3 тыс. кв. м в микрорайоне Затон-Восточный. По условиям договора, бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий из федерального бюджета. Объект должны были сдать до 15 июля 2023 года, но этого не сделано до сих пор. В марте этого года арбитражный суд Башкирии по иску кабмина республики расторг концессионное соглашение с компанией «Школа Затон-Восточный».

Олег Вахитов