BBC: Япония «со слезами на глазах» попрощалась с последними пандами в стране

Тысячи людей пришли в зоопарк Токио 25 января, чтобы попрощаться с пандами Сяо и Лей, сообщает BBC. Уже во вторник они вернутся в Китай, а в Японии впервые за полвека не останется ни одной панды.

По данным правительства Токио, за право увидеть панд в воскресенье боролись около 108 тыс. человек, притом что всего было зарезервировано 4,4 тыс. слотов для посещения. Многие из тех, кому удалось попасть в зоосад Уэно в этот день, не могли сдержать слез, пишет BBC.

Первая пара гигантских панд прибыла в Японию из Китая в 1972 году в знак нормализации дипотношений двух стран. Самка Лей-Лей и ее брат Сяо-Сяо родились у мамы Шин-Шин и ее супруга Ри-Ри в июне 2021 года. Родители были возвращены в Китай в 2024 году. Еще четыре панды, взятые напрокат парком развлечений Adventure World в Сирахаме, были отправлены в КНР в июне этого года.

Китай использует гигантских панд как инструмент дипломатии, отправляя животных в другие страны в знак дружбы и забирая их обратно в случае ухудшения отношений. Отношения между Пекином и Токио резко обострились в ноябре прошлого года после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня позволит Японии реализовать право на самооборону. Пекин счел это вмешательством во внутренние дела. После этого власти Китая рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Японию, провели крупные военные учения близ Тайваня, а также запретили экспорт в страну товаров двойного назначения.

Кирилл Сарханянц