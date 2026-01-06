КНР запретила экспорт в Японию товаров двойного назначения из-за спора о Тайване

Китай ввел ограничения на экспорт в Японию товаров двойного назначения. Причиной стали заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, указано в заявлении Министерства коммерции КНР.

Согласно решению, все товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях, запрещены к экспорту в Японию. Меры вступают в силу немедленно. Также запрещается экспорт «для любых иных целей конечного использования, которые могут способствовать наращиванию военного потенциала Японии».

«Недавно лидер Японии допустила ошибочные высказывания по тайваньскому вопросу, намекнув на возможность военного вмешательства в Тайваньском проливе», — заявил представитель министерства. По его словам, эти комментарии нарушают принцип «одного Китая», носят «злонамеренный характер» и имеют «крайне пагубные последствия».

Перечень экспортного контроля КНР включает более 800 позиций — от химической продукции и электроники до оборудования и технологий для судоходства и аэрокосмической отрасли. Введение ограничений стало очередным шагом КНР после заявлений госпожи Такаити о возможности применения силы в случае попытки Пекина захватить Тайвань.