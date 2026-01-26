Суд Бангладеш приговорил бывшего главу полиции Дакки к смертной казни

Международный трибунал Бангладеш приговорил к смертной казни бывшего комиссара полиции Дакки Хабибура Рахмана. Его обвинили в убийстве шести человек во время массовых протестов в июле 2024 года, сообщила газета The Daily Star. К высшей мере наказания также приговорены его заместители — Судип Кумар Чакраборти и Шах Алам Мохаммад Ахтарул Ислам.

Еще пять бывших сотрудников полиции получили различные сроки. Часть осужденных находится под стражей. Семьи погибших выразили недовольство приговором. «Мы никогда не сможем быть удовлетворены этим приговором. Мы не получили справедливость»,— заявила в зале суда мать одного из убитых.

Это уже второй приговор по преступлениям, совершенным во время протестов 2024 года, когда в столкновениях с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. В ноябре 2025 года к смертной казни заочно приговорили бывшего премьер-министра Шейх Хасину и бывшего главу МВД Асадуззамана Хана Камаля. Всеобщие парламентские выборы в Бангладеш запланированы на февраль 2026 года.