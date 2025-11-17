Заочно приговорили к смерти

Международный трибунал по уголовным делам (Бангладеш) приговорил к смертной казни бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину. Ее признали виновной в преступлениях против человечности из-за подавления антиправительственных протестов летом 2024 года. С того времени экс-премьер скрывается в Индии, власти которой до сих пор не ответили на запрос о ее экстрадиции. 78-летняя Шейх Хасина настаивает, что готова предстать только перед международным судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

Фото: Rafiqur Rahman NA / CP / Reuters, Rafiqur Rahman NA / CP / File Photo / Reuters Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

Фото: Rafiqur Rahman NA / CP / Reuters, Rafiqur Rahman NA / CP / File Photo / Reuters

17 ноября коллегия из трех судей Международного трибунала по уголовным делам (Бангладеш) признала Шейх Хасину, долгие годы неизменно возглавлявшую правительство страны, ответственной за жесткий разгон студенческих протестов летом 2024 года. Суд постановил, что именно она отдала приказ, вследствие которого, по данным ООН, за три недели погибли 1,4 тыс. человек, 180 из которых — несовершеннолетние, до 25 тыс. человек получили ранения.

Шейх Хасина признана виновной по пяти пунктам: провокационные публичные заявления, приказ о применении смертоносного оружия против участников акций, причастность к расстрелу силовиками студента Университета Абу Саида, а также убийство 12 активистов в двух разных районах Дакки.

Международный трибунал по уголовным делам (Бангладеш) — внутренний военный трибунал, созданный в Бангладеш в 2009 году для расследования и судебного преследования подозреваемых в геноциде, совершенном в 1971 году пакистанской армией и ее «местными пособниками».

Госпожа Хасина, возглавлявшая правительство Бангладеш с 1996 по 2001 год, а затем — с 2009 по 2024 год, в январе прошлого года заняла пост премьера в четвертый раз подряд после уверенной победы ее партии «Авами Лиг». Однако устойчивое, на первый взгляд, правительство пошатнули студенческие протесты. Они были спровоцированы введением квот для поступления на госслужбу для семей ветеранов войны за независимость от Пакистана, в то время как молодежь в Бангладеш страдала от безработицы. Попытки властей найти компромиссное решение не увенчались успехом, а протесты приобрели насильственный характер. На улицах поджигали здания, блокировали дороги, нападали на полицейских, силовики открывали огонь по протестующим, операторы связи отключали интернет по распоряжению властей.

Вместе с экс-премьером по делу о разгоне протестов проходили бывший министр внутренних дел Асадузаман Хан Камал, также приговоренный к смертной казни, и экс-глава полиции Чаудхури Абдулла аль-Мамун. Из всех троих на заседании присутствовал только последний: он единственный признал свою вину, а также выступал свидетелем обвинения по этому делу. В итоге его приговорили к пяти годам тюремного заключения.

После оглашения приговора в зале, где находились в том числе семьи погибших протестующих, прозвучали громкие аплодисменты, даже несмотря на то что наказать экс-премьера будет непросто. Шейх Хасина же по сей день находится в Индии, куда она в спешке отправилась 5 августа 2024 года. Источники Hindustan Times сообщали, что она живет «в охраняемом доме в Дели, недалеко от Ворот Индии». А сын бывшего премьера Бангладеш Саджиб Вазед говорил, что его мать «находится в полной безопасности» в Индии.

На заседании суда ее интересы представлял адвокат, который заявил о необоснованности обвинений в отношении своей подзащитной. Об этом заявила и сама экс-премьер в письме, обнародованном после оглашения приговора.

«Я полностью отрицаю обвинения, которые были выдвинуты против меня в Международном трибунале по уголовным делам. Я скорблю обо всех смертях, которые произошли в июле и августе прошлого года по обе стороны политического раскола. Но ни я, ни другие политические лидеры не отдавали приказа убивать протестующих,— говорится в заявлении Шейх Хасины.— Мы потеряли контроль над ситуацией, но характеризовать произошедшее как преднамеренное нападение на граждан — значит просто неверно истолковывать факты».

Она также заверила, что не побоится предстать перед судом, в котором «доказательства могут быть взвешенны и справедливо проверены».

«Именно поэтому я неоднократно призывала временное правительство передать эти обвинения в Международный уголовный суд в Гааге»,— пояснила экс-премьер. А обжаловать приговор суда Бангладеш она сможет, только находясь непосредственно под арестом.

Тем временем временное правительство Бангладеш во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом Юнусом настроено решительно. Вскоре после решения суда МИД Бангладеш в письме к правительству Индии потребовал выдачи Шейх Хасины. Ведомство сослалось на соглашение об экстрадиции между Даккой и Нью-Дели. Подобный запрос в Индию уже поступал, но ответа — положительного или отрицательного — так и не последовало.

В этот раз индийские власти решили вновь избежать конкретики, ограничившись общим заявлением. Решение суда Бангладеш «принято к сведению», сообщил МИД Индии. «Мы всегда будем конструктивно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами в этих целях»,— заверило ведомство.

Между тем бегство из страны Шейх Хасины не вернуло Бангладеш особой стабильности.

Возглавивший временное правительство Мухаммад Юнус обещал восстановить порядок в стране, реализовать необходимые для демократизации реформы, а затем провести парламентские выборы (они могут пройти в феврале 2026 года). Однако в последний месяц, в преддверии приговора Шейх Хасине, обстановка в стране обострилась — в Дакке зафиксировали около 50 поджогов и десятки взрывов самодельных бомб.

Турбулентность наблюдается и в политической плоскости: деятельность партии «Авами Лиг» в Бангладеш запретили, а многих ее лидеров арестовали. Но зато заметно подросли рейтинги исламистской партии «Джамаат-и-Ислами» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которая находилась под запретом в правительстве Шейх Хасины и чьи члены теперь все чаще критикуют фактически основную политическую силу страны на сегодняшний день — Националистическую партию Бангладеш. Все это не сулит Бангладеш спокойной жизни в ближайшее время.

Лусине Баласян