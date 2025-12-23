От спада к росту

Промышленный сектор на Урале завершил 2025 год неравномерно. Наиболее непростым он стал для металлургов и машиностроителей, а наиболее удачным — для производителей электроники и химии. В Свердловской области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, которые будут влиять на региональную экономику в долгосрочной перспективе.

Уральские металлурги снизили объемы производства

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Свердловскстата, индекс промышленного производства в Свердловской области в январе — сентябре 2025 года составил 98,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительно снизили объемы производители машин и оборудования, не включенных в другие группы (на 29,1%), кожи и изделий из кожи (на 28,3%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 26,8%). В металлургическом производстве индекс составил 89,5%.

Наибольший рост индекса по сравнению с соответствующим периодом 2024 года отмечен в производстве бумаги и бумажных изделий (в 3,9 раза), в деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (на 32,3%), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 31,8%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 23,3%), химических веществ и химических продуктов (на 18,9%).

Металлургия под давлением

Металлургия остается основой уральской промышленности. За девять месяцев 2025 года она потеряла почти 11% объемов производства. По данным ассоциации «Русская сталь», потребление сортового проката в России по итогам девяти месяцев снизилось на 8%. Тенденция в полной мере отражается и на уральских предприятиях, ориентированных на строительные и инфраструктурные заказы.

Главным фактором стало охлаждение строительного рынка — ключевого потребителя сортового проката. Подрядчики, по данным игроков рынка, сокращали закупки на фоне накопленных запасов. Одновременно усилилась конкуренция со стороны азиатских производителей: металлурги отмечают давление на цены со стороны поставщиков из Китая и Юго-Восточной Азии, что заставляет работать в более узком ценовом коридоре. Рост тарифов на перевозку дополнительно сжимал маржу экспортных поставок.

По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, черная металлургия оказалась в наиболее уязвимом положении. «Для черной металлургии Урала возможностей поставок на рынок Евросоюза почти нет, предприятия фактически “заперты” на внутреннем рынке России и сталкиваются со слабеющим спросом»,— отметил он. Экспорт в Китай и Индию остается низкомаржинальным из-за длинной логистики и конкуренции.

На этом фоне предприятия черной металлургии переносят часть проектов модернизации на более поздние сроки, смещая приоритеты в сторону нишевых и специализированных направлений — там, где выше маржинальность и устойчивость спроса. Так, «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») запустил серийное производство двутавра, разработанного как замена европейскому профилю. Кроме того, «Евраз» развивает производство мелющих шаров, «учитывая текущие потребности рынков РФ и СНГ и перспективы роста спроса». Строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров на комбинатах холдинга запланировано на 2027–2028 годы.

У предприятий цветной металлургии ситуация складывается по-разному. Например, один из крупнейших в мире производителей титана и титановых сплавов — корпорация «ВСМПО-Ависма» — из-за снижения спроса планировала ввести режим неполной занятости для административных работников. «Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка»,— сообщили в корпорации «Интерфаксу».

Металлурги смещают приоритеты в сторону нишевых и специализированных направлений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Русал» принял решение с 1 января 2026 года приостановить производство на заводе АО «Кремний» мощностью 34 тыс. т в год в Иркутской области. Второй кремниевый завод «Русала» в Свердловской области мощностью 27 тыс. т продолжит работать в сокращенном режиме. Компания объяснила решение мировым перепроизводством и ростом импорта кремния по демпинговым ценам в Россию.

Наиболее благополучно выглядят на этом фоне УГМК и РМК, так как спрос на медь на внешних рынках сохраняется высоким. По словам господина Хазанова, медь востребована в Турции, странах Ближнего Востока и Южной Корее, а мировые цены находятся на многолетних максимумах, что поддерживает экспорт уральских производств.

Машиностроители набирают скорость

Машиностроительный комплекс Урала в 2025 году развивался неравномерно. Из-за падения спроса на подвижной состав Уралвагонзавод (УВЗ) рассматривал возможность перевода части работников на четырехдневную рабочую неделю. Сотрудникам с вагонного производства предложено переводиться на другие направления, где есть заказы, а также пройти переобучение на новые рабочие профессии. В то же время производство бронетехники на УВЗ работает круглосуточно — в три смены.

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов, который формирует новую структуру спроса на машиностроительную продукцию и компетенции, является создание производственного комплекса высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») в Верхней Пышме.

На территории «Уральских локомотивов» идет строительство пяти новых корпусов общей площадью 67 тыс. кв. м. Завершение работ запланировано на конец следующего года, а в 2027 году начнется выпуск новых составов. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 40 млрд руб. Уже есть заказ на производство 43 восьмивагонных электропоездов для маршрута Москва — Санкт-Петербург. Каждый состав будет способен развивать скорость до 400 км/ч и перевозить более 450 пассажиров.

На фоне непростой экономической ситуации у клиентов машиностроительных заводов вырос запрос на сервисное обслуживание. По итогам девяти месяцев объем работ по ремонту, адаптации и продлению ресурса оборудования увеличился более чем на 32%, свидетельствуют данные Свердловскстата. Как поясняют участники рынка, многие предприятия предпочитают продлевать жизненный цикл имеющегося парка вместо покупки новых машин: это менее капиталоемко и позволяет сгладить технологические риски.

В лидерах — электроника и химия

По данным Свердловскстата, индекс обрабатывающих производств в Свердловской области удерживается на уровне 99,2%, при этом выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 31,8%, фармацевтической продукции — на 23,3%, химической — на 18,9%.

Электронные предприятия региона наращивают выпуск благодаря углублению локализации и росту спроса на отечественные системы автоматизации. На фоне ограничений импорта и перестройки цепочек поставок производители расширяют собственную компонентную базу. По оценке отраслевых экспертов, спрос формируется как со стороны машиностроения, так и энергетики, где растет потребность в телеметрии и цифровых системах управления.

Фармацевтические компании региона усилили позиции за счет роста госзакупок и расширения частного сектора здравоохранения. Дополнительным фактором стали требования к импортозамещению расходных материалов, стимулирующие развитие местных производств.

Особенно заметная динамика фиксируется в химическом комплексе, где одновременно растут экспортная активность и глубина локализации. Одним из крупнейших проектов года стала модернизация производственного комплекса «Хромпик» в Первоуральске — предприятия, входящего в группу «Полипласт». Проект вошел в число ключевых региональных инициатив: его общий объем инвестиций оценивается более чем в 60 млрд руб., а модернизация позволит увеличить мощности почти в 10 раз.

Новая технологическая цепочка, включая запуск современного сушильного отделения для производства монохромата натрия, ориентирована на повышение экологической безопасности и расширение продуктовой линейки. Предприятие переходит на бескальциевую технологию, что снижает воздействие на окружающую среду и увеличивает ассортимент экспортных продуктов.

На территории «Уральских локомотивов» идет строительство пяти новых корпусов общей площадью 67 тыс. кв. м

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель совета директоров группы «Полипласт» Александр Шамсутдинов указал на растущий экспортный потенциал предприятия. «Наша продукция востребована в более чем 80 странах мира. Ключевая цель — восстановить утраченные позиции»,— подчеркнул он.

«Хромпик» получил статус приоритетного инвестиционного проекта региона, что обеспечивает льготы по налогу на имущество и прибыль, а с 2025 года — инвестиционный налоговый вычет. По данным правительства Свердловской области, модернизация позволит значительно повысить производительность труда и укрепить экспортный потенциал химического комплекса региона.

«Титановая долина» в движении

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина», имеющая несколько площадок, в 2025 году стала одним из ключевых центров притяжения инвестиций в промышленность Свердловской области. По данным правительства региона, совокупный объем вложений резидентов превышает 87 млрд руб., и именно эта площадка обеспечивает значительную часть нового технологического прироста в области — от химии и электронных компонентов до титановых изделий и промышленной автоматики.

В 2025 году «Титановая долина» распространилась на территорию бывшего Новоалапаевского металлургического завода — это еще 119 гектаров под новые производства. Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин называл это решение примером того, как механизм ОЭЗ «позволяет регионам формировать новые промышленные центры». По оценке губернатора Свердловской области Дениса Паслера, к 2034 году на площадке в Алапаевске может быть привлечено 28,4 млрд руб. инвестиций, создано более тысячи рабочих мест. Интерес инвесторов он характеризовал как «стабильно высокий».

Основной фокус текущего года — ввод в эксплуатацию крупных проектов, начатых в предыдущие периоды. Якорным из них остается строительство завода «СИАЛ», где реализуется один из крупнейших в России проектов по выпуску цеолитов и сорбентов для нефтегаза, атомной энергетики и АПК. Объем инвестиций составляет 24 млрд руб.

Инвестиции в проект «ТИН-ТИТАН», рассчитанный на выпуск слитков и поковок для авиастроения и космической промышленности. оцениваются в 12 млрд руб. Предприятие находится на этапе монтажа оборудования. В регионе отмечают, что потребители титановых изделий — компании с длинным горизонтом заказов, что делает проект стратегически значимым для промышленного комплекса области.

Среди реализованных проектов «Титановой долины» — открытие цеха по выплавке титановых слитков Исетским кузнечно-механическим заводом. Инвестиции превысили 1,17 млрд руб., предприятие выйдет на полную мощность в начале 2026 года, обеспечив продукцией машиностроителей и производителей специальной техники.

Параллельно в «Титановой долине» развивается ряд высокотехнологичных направлений. За год экспертный совет одобрил три новых проекта на площадке «Уктус» общей стоимостью 668 млн руб. — от производства прецизионной проволоки для электроэрозионного оборудования до программируемых логистических контроллеров и сложных программно-аппаратных комплексов. Эти проекты усиливают электронно-технологический профиль зоны и создают свыше 190 новых рабочих мест.

По данным управляющей компании ОЭЗ, резиденты уже вложили около 34 млрд руб., произвели продукции на 97 млрд руб. и создали 2,7 тыс. рабочих мест; налоговые поступления превысили 16,7 млрд руб. В федеральном рейтинге эффективности «Титановая долина» входит в число наиболее результативных промышленных ОЭЗ страны.

На фоне снижения динамики в базовых отраслях промышленности ОЭЗ остается одним из немногих устойчивых источников роста. Высокая концентрация проектов в химии, электронных системах, титановой переработке и промышленной автоматизации формирует для региона новую технологическую основу, которая будет работать на экономику Урала и в 2026 году, и в более долгосрочной перспективе.

Промышленность на пороге адаптации

Леонид Хазанов уверен, что в 2026 году уральская промышленность будет работать под влиянием совокупности внешних и финансовых факторов. «Высокая ставка, усиление налоговой нагрузки и санкции создают эффект идеального шторма. Промышленности потребуется время, чтобы адаптироваться»,— говорит он.

По оценке аналитиков, ближайший год станет для предприятий Урала временем выравнивания: компании будут пересматривать инвестиционные программы, повышать операционную эффективность и завершать ранее начатые инфраструктурные проекты. Дальнейшая динамика будет зависеть от изменения ключевой ставки, состояния строительного и экспортного рынков, темпов технологической модернизации.

Евгения Яблонская