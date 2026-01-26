Инфляция в Новосибирской области в 2025 году оказалась выше российской

Инфляция в Новосибирской области в 2025 году составила 6,15%. Данные приведены в материалах Банка России.

«В декабре и в целом за 12 месяцев сильнее всего выросли цены на услуги. Непродовольственные товары за месяц и за год подорожали умеренно. Продукты питания в декабре подешевели, но за год цены на них выросли сильнее, чем на потребительскую корзину в целом»,— говорится в сообщении о динамике цен в Новосибирской области.

Таким образом, инфляция в регионе оказалась выше, чем в среднем по России (5,59%). В сегменте продовольственных товаров она достигла 6,8%, непродовольственных — 2,28%. Инфляция в сфере услуг в Новосибирской области составила 12,07%.

Как писал «Ъ», за первые 19 дней января 2026 года цены выросли на 1,72%, годовая инфляция ускорилась до 6,47%.

Валерий Лавский