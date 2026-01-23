ЦБ учел скачок цен в январе при снижении ставки до 16%

Повышение потребительских цен в январе вызвано временными причинами, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Регулятор учитывал их при решении оставить ключевую ставку на уровне 16%.

«Банк России отмечал в конце прошлого года, что ряд разовых факторов (НДС, индексация тарифов, рост акцизов) приведут к временному ускорению роста цен в начале года. Соответственно, при принятии решений по ставке совет директоров учитывал эти факторы», — сказал Алексей Заботкин, отвечая на вопросы участников чата регулятора в соцсетях. Он подчеркнул, что для выводов необходимы полные месячные данные.

По данным Росстата, за первые 19 января цены выросли на 1,72%, годовая инфляция ускорилась до 6,47%. «Ключевая ставка снижена с 21% до 16%, и наш прогноз предполагает ее дальнейшее снижение в течение 2026 года. Но инфляция пока выше цели, не говоря уже об инфляционных ожиданиях», — сказал господин Заботкин. Следующее заседание по ставке состоится 13 февраля.