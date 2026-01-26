С ярославских браконьеров взыскали почти 1 млн рублей за незаконный вылов рыбы

Рыбинские судебные приставы вынудили двух жителей Ярославской области выплатить 996 тыс. руб. в качестве ущерба, нанесенного в результате незаконного вылова рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

В управлении рассказали, что двое жителей региона заплыли на особо охраняемую природную территорию заповедника, находящегося в акватории Рыбинского водохранилища, и осуществили массовый вылов рыбы с помощью сетей. Ловля осуществлялась в запретные для добычи сроки.

Суд признал действия рыбаков незаконными и взыскал с них причиненный биологическим ресурсам ущерб. Приставы обратили взыскание на расчетные счета браконьеров, ограничили им выезд за границу, а также ограничили их в праве управления транспортными средствами. После применения последней меры рыбинцы погасили всю задолженность и исполнительский сбор в размере 69,7 тыс. руб.

Алла Чижова