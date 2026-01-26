Песков назвал развитие отношений с Россией приоритетным для Венесуэлы

Для Венесуэлы развитие отношений с Россией остается одним из приоритетных вопросов. Об этом, в частности, упоминала администрация Каракаса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с венесуэльским руководством в постоянном контакте»,— сообщил господин Песков на брифинге. По его словам, страны имеют множество проектов, в продолжении которых обе стороны заинтересованы.

Как говорил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, российские нефтедобывающие компании в Венесуэле «работали, работают и будут работать». Добытой нефтью, уточнял дипломат, распоряжаются венесуэльцы.

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Исполняющей обязанности главы государства стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента страны.

