Китайские круизные операторы переключились на Россию вместо Японии

Ухудшение отношений между Пекином и Токио заставило некоторых китайских круизных операторов переключиться с Японии на Россию. Как сообщает Caixin, компании уже ведут переговоры об открытии туристических маршрутов из Китая в российские города Дальнего Востока.

Как отмечает агентство, китайских операторов круизных судов не смущают даже «значительные ограничения в портовой инфраструктуре и доступности гидов» на российском Дальнем Востоке.

Российские власти со своей стороны учредили в ноябре 2025 года компанию «Рускруиз», которая займется проектом «Тихоокеанский круиз». Суда начнут курсировать у берегов Камчатки с посещением Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Запуск первого маршрута намечен на 2026 год.

Резкое обострение отношений Пекина и Токио произошло в середине ноября после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня позволит Японии реализовать право на самооборону. Пекин счел это вмешательством во внутренние дела. После этого власти Китая рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Японию, провели крупные военные учения близ Тайваня, а также запретили экспорт в страну товаров двойного назначения.

Кирилл Сарханянц