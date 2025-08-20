Дальний Восток в ожидании круизов

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, в чем суть проекта «Тихоокеанский круиз» и когда он может быть реализован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Уже в следующем году должны стать доступны новые маршруты для туристов. Круизные суда начнут курсировать у берегов Камчатки: с посещением Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Такие туры планируют продавать на период с мая по сентябрь. Путешествие будет длиться десять дней, а первый маршрут пройдет по линии Владивосток—Корсаков—Курильские острова—Петропавловск-Камчатский, сообщили в АТОР. Проект получил название «Тихоокеанский круиз», финальная презентация ожидается на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Эксперты отмечают, что потенциал такого продукта велик: до пандемии во Владивосток заходили около 20 круизных судов, а число туристов превышало 32 тыс. человек. Впрочем, прибывали они из США, Канады, Японии и стран Европы. Сейчас же участники отрасли рассчитывают на привлечение в регион до 50 тыс. туристов в год.

Хотя еще есть некоторые сложности, которые необходимо уладить. Во-первых, запуск дальневосточных круизов требует создания новой инфраструктуры, прежде всего портовой. Почти 7 млрд руб. выделено из федерального бюджета на дноуглубительные работы. Дело в том, что раньше круизные суда были вынуждены стоять на рейде, а туристов перевозили на берег на лодках. Теперь власти хотят создать возможности для высадки путешественников сразу с борта лайнера. Также придется построить места размещения и кафе, благоустроить территорию. Во-вторых, есть некоторая интрига вокруг самих судов. Видимо, придется перебросить лайнеры с турецкого направления. Активно ведется подготовка гидов — региональные власти хотят привлечь историков, которые смогут компетентно подготовить и подать информацию. Наконец, предстоит утрясти детали пограничного контроля, чтобы иностранным туристам, прежде всего из Китая, было легко отправиться в круиз по Дальнему Востоку. О стоимости такого приключения пока не говорили, но вряд ли оно будет дешевым.

Яна Лубнина