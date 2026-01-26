Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз не смогла защитить титул

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз в матче четвертого круга Australian Open уступила своей соотечественнице Джессике Пегуле, занимающей шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч, продлившийся 1 час 18 минут, завершился со счетом 6:4, 6:3. В четвертьфинале Джессика Пегула сыграет против американской теннисистки Аманды Анисимовой, которая располагается на четвертой строке мирового рейтинга. Встреча состоится 28 января.

В прошлом году Мэдисон Киз обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open. Не сумев защитить титул, американка потеряла 1760 очков. По итогам мельбурнского мейджора она покинет топ-10 рейтинга WTA.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд соревнования составляет $74,89 млн. Турнир завершится 1 февраля.

Таисия Орлова