Песков назвал тревожной информацию о возможной блокаде Кубы со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел тревожными сообщения о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны США. По его словам, Москва очень дорожит отношениями с Гаваной.

«Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, свою независимость»,— сказал господин Песков на брифинге.

По данным источников Politico, администрация США рассматривает возможность блокировки поставок нефти на Кубу, основная цель которой — смена власти в стране. Ранее подобную операцию США проводили в Венесуэле. В декабре 2025 года президент Дональд Трамп ввел блокаду в отношении попавших под санкции танкеров с венесуэльской нефтью. В начале января 2026-го американский спецназ захватил и вывез в Штаты главу республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Должность и. о. президента Венесуэлы заняла Делси Родригес.

Подробности — в материале «Ъ» «Венесуэльский сценарий для Гаваны».