Песков назвал тревожной информацию о возможной блокаде Кубы со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел тревожными сообщения о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны США. По его словам, Москва очень дорожит отношениями с Гаваной.

«Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, свою независимость»,— сказал господин Песков на брифинге.

Песков о переговорах по Украине, «формуле Анкориджа» и возможных ударах по Ирану

Читать далее

По данным источников Politico, администрация США рассматривает возможность блокировки поставок нефти на Кубу, основная цель которой — смена власти в стране. Ранее подобную операцию США проводили в Венесуэле. В декабре 2025 года президент Дональд Трамп ввел блокаду в отношении попавших под санкции танкеров с венесуэльской нефтью. В начале января 2026-го американский спецназ захватил и вывез в Штаты главу республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Должность и. о. президента Венесуэлы заняла Делси Родригес.

Подробности — в материале «Ъ» «Венесуэльский сценарий для Гаваны».

