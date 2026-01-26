Песков о переговорах по Украине, «формуле Анкориджа» и возможных ударах по Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ход переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби, рассказал о контактах Москвы с Каракасом и предостерег от ударов по Ирану. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах по Украине

Путин постоянно получает прямые доклады от российских переговорщиков.

Территориальная часть «формулы Анкориджа» является принципиальной для России.

«Формула Анкориджа» была оговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и Трампом.

Не нужно говорить об отдельных положениях переговорного процесса, это неверно.

Кремль положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров.

Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы.

Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то достичь.

Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующую неделю, точной даты пока нет.

Пока в графике Путина нет контактов с Трампом, но такой разговор можно организовать оперативно.

О Венесуэле

Москва в постоянном контакте по дипломатическим каналам с Каракасом.

Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным вопросом.

О Кубе

Информация о возможной военном-морской блокаде Кубы со стороны США тревожная.

РФ дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

Об Иране

Россия по ситуации вокруг Ирана хотела бы ожидать от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование.

Удар по Ирану мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе.

