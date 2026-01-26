Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о переговорах по Украине, «формуле Анкориджа» и возможных ударах по Ирану

В Кремле назвали принципиальным территориальный вопрос в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ход переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби, рассказал о контактах Москвы с Каракасом и предостерег от ударов по Ирану. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах по Украине

  • Путин постоянно получает прямые доклады от российских переговорщиков.
  • Территориальная часть «формулы Анкориджа» является принципиальной для России.
  • «Формула Анкориджа» была оговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и Трампом.
  • Не нужно говорить об отдельных положениях переговорного процесса, это неверно.
  • Кремль положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров.
  • Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы.
  • Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то достичь.
  • Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующую неделю, точной даты пока нет.
  • Пока в графике Путина нет контактов с Трампом, но такой разговор можно организовать оперативно.

О Венесуэле

  • Москва в постоянном контакте по дипломатическим каналам с Каракасом.
  • Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным вопросом.

О Кубе

  • Информация о возможной военном-морской блокаде Кубы со стороны США тревожная.
  • РФ дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

Об Иране

  • Россия по ситуации вокруг Ирана хотела бы ожидать от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование.
  • Удар по Ирану мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе.

О планах Путина

  • Путин в Санкт-Петербурге встретится с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.
  • Путин проведет рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым и главой Ленинградской области Дрозденко.
  • Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

