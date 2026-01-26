Песков о переговорах по Украине, «формуле Анкориджа» и возможных ударах по Ирану
В Кремле назвали принципиальным территориальный вопрос в переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ход переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби, рассказал о контактах Москвы с Каракасом и предостерег от ударов по Ирану. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах по Украине
- Путин постоянно получает прямые доклады от российских переговорщиков.
- Территориальная часть «формулы Анкориджа» является принципиальной для России.
- «Формула Анкориджа» была оговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и Трампом.
- Не нужно говорить об отдельных положениях переговорного процесса, это неверно.
- Кремль положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров.
- Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы.
- Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то достичь.
- Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующую неделю, точной даты пока нет.
- Пока в графике Путина нет контактов с Трампом, но такой разговор можно организовать оперативно.
О Венесуэле
- Москва в постоянном контакте по дипломатическим каналам с Каракасом.
- Для Венесуэлы взаимодействие с Россией остается приоритетным вопросом.
О Кубе
- Информация о возможной военном-морской блокаде Кубы со стороны США тревожная.
- РФ дорожит двусторонними отношениями с Кубой.
Об Иране
- Россия по ситуации вокруг Ирана хотела бы ожидать от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование.
- Удар по Ирану мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе.
О планах Путина
- Путин в Санкт-Петербурге встретится с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.
- Путин проведет рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым и главой Ленинградской области Дрозденко.
- Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.