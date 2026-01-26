На Кубани по плану капремонта 2026 года обновили более 90 многоквартирных домов

На Кубани досрочно завершили капитальный ремонт более 90 многоквартирных домов из плана на 2026 год. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

«Капремонт многоквартирных домов — важная задача для комфорта жителей, исполнение которой они контролируют напрямую. Последние несколько лет мы идем с опережением графика по этой программе и с конца прошлого года обновили уже более 90 многоэтажек из плана на 2026-й»,— заявил глава региона.

Сейчас работы ведутся еще в 129 домах. Всего в 2026 году в Краснодарском крае планируется отремонтировать свыше 580 домов, где проживают около 60 тыс. человек. Строители выполнят более 1,5 тыс. видов работ на общую сумму 8,9 млрд руб.

Наиболее масштабные работы традиционно пройдут в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. В многоэтажках заменят более 820 внутридомовых инженерных систем, 197 лифтов, обновят 295 фасадов и 306 крыш. Также планируется ремонт подвалов и фундаментов зданий. В текущем году приведут в порядок девять домов — объектов культурного наследия, расположенных в Краснодаре, Новороссийске и Кавказском районе.

Краевая программа капитального ремонта считается одной из самых крупных в России. При последнем обновлении в нее включили еще 299 домов, теперь инициатива охватывает свыше 20 тыс. объектов.

С момента запуска программы в 2014 году отремонтировано около 8 тыс. многоквартирных домов. Выполнено порядка 12 тыс. видов работ, в том числе заменено 2,8 тыс. лифтов. Условия проживания улучшились более чем для 700 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Республике Адыгея утвержден план реализации региональной программы капитального ремонта на 2026 год. В рамках проекта планируется обновить 153 многоквартирных дома, на что из бюджета будет выделено свыше 329 млн руб.

Никита Бесстужев