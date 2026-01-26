В Новосибирске начали проверять нелегальные постройки после обрушения ТЦ

В Новосибирской области начали проверять все незаконные постройки и реконструированные объекты после обрушения ТЦ в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет»,— заявил губернатор региона Андрей Травников. По его словам, проверки коснутся самовольных построек, а также переоборудованных и реконструированных зданий. Он подчеркнул, что «не должно быть никакой зачистки», однако необходимо выявить постройки, которые могут привести к рискам для безопасности людей.

21 января в торговом центре Новосибирска обрушились конструкции второго этажа и кровля, внутри находились магазины и суши-бар. Площадь обрушения составила около 600 кв. м. По предварительным данным, это произошло из-за скопления снега на крыше. Мэрия региона заявила, что ТЦ был построен нелегально. Из-под завалов извлекли двух человек, третий пострадавший умер.