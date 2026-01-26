В Ярославле в результате аварии около ТЦ погиб пешеход

В Ярославле в результате ДТП на проспекте Авиаторов погибла 76-летняя женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

25 января в 12:00 напротив дома № 6 на улице Совхозной 30-летняя водитель автомобиля Toyota Avensis сбила пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. По данным ведомства, пешеход шла на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход-женщина, 1949 г.р. была госпитализирована в больницу, где в последствии от полученных травм скончалась»,— сообщили в ГАИ.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал об еще двух ДТП, произошедших из-за перехода граждан на запрещающий сигнал светофора: 24 января на проспекте Октября погибла 78-летняя женщина, на улице Советской пострадал 10-летний мальчик.

Алла Чижова