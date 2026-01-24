В Ярославле водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
В Ярославле неустановленный водитель сбил 78-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службах Госавтоинспекции и УМВД.
Фото: ГАИ по Ярославской области
24 января в 6:58 в полицию сообщили о ДТП на проспекте Октября.
«По предварительной информации, неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу (на запрещающий сигнал светофора)»,— рассказали в ГАИ.
Пока в УМВД предполагают, что водитель управлял автомобилем «ВАЗ». Полиция работает на месте и призывает связаться очевидцев аварии или граждан, обладающих информацией о ней.