В Ярославле водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ярославле неустановленный водитель сбил 78-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службах Госавтоинспекции и УМВД.

24 января в 6:58 в полицию сообщили о ДТП на проспекте Октября.

«По предварительной информации, неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу (на запрещающий сигнал светофора)»,— рассказали в ГАИ.

Пока в УМВД предполагают, что водитель управлял автомобилем «ВАЗ». Полиция работает на месте и призывает связаться очевидцев аварии или граждан, обладающих информацией о ней.