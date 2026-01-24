В Ярославле 10-летнего пешехода сбил автобус

В Ярославле 24 января на улице Советской автобус сбил пешехода 2015 года рождения. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла в 15:50 в районе дома № 14. В ведомстве рассказали, что водитель, управляя автобусом «ПАЗ», сбил пешехода. Тот пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход-мальчик с травмами доставлен в больницу»,— сообщили в Госавтоинспекции.

В ходе проверки сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова