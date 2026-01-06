Bloomberg: Делси Родригес отвечает интересам Трампа и нефтяных компаний США

За несколько месяцев до операции США в Венесуэле группа лоббистов начала убеждать американских нефтяников, конгрессменов и администрацию Дональда Трампа в том, что именно вице-президент Делси Родригес должна сменить Николаса Мадуро во главе Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Еще на посту министра нефти госпожа Родригес стала «незаменимым контактным лицом» и смогла успешно «провести венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции», указано в статье. Собеседники издания утверждают, что «несмотря на ее лояльность режиму Мадуро, лоббисты утверждали, что она лучше всего подходит для реализации плана США». Ближайшее окружение Дональда Трампа пришло к тому же выводу, пишет Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что в США госпожу Родригес сочли способной «стабилизировать основанную на нефти экономику Венесуэлы и содействовать развитию американского бизнеса быстрее, чем это могла бы сделать лидер оппозиции Мария Корина Мачадо».

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент США не поддержал кандидатуру госпожи Мачадо на пост нового президента Венесуэлы, поскольку та не уступила ему Нобелевскую премию мира. В то же время для врио главы страны Делси Родригес американская администрация составила список требований, утверждает Politico.